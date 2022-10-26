أخضر الشاطئية يختتم معسكره بالتعادل مع البحرين

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكره التدريبي الذي أُقيم في البحرين، بالتعادل الإيجابي مع نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم، في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في دبي في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل.
وتقرر أن تغادر بعثة الأخضر يوم غدٍ إلى دبي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، بعد ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم في البحرين واستمر لمدة 7 أيام.
يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، أُجريت في الخامس من أكتوبر الماضي، وأسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات والبرازيل وإسبانيا.