أخضر الشاطئية يختتم معسكره بالتعادل مع البحرين

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكره التدريبي الذي أُقيم في البحرين، بالتعادل الإيجابي مع نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم، في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في دبي في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل.