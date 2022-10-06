الخبير التحكيمي "محمد فودة": هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح "الهلال" أمام الاتفاق

قال الخبير التحكيمي محمد فودة في تعقيبه على الحالات التحكيمية لمباراة الهلال مع الاتفاق إن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الأول.
وقال الحكم الدولي السابق إن للهلال ركلة جزاء في شوط المباراة الثاني بعد تدخل من مدافع الاتفاق ضد اللاعب جانغ هيون سوو.
وطالب فودة، إدارة الهلال برفع شكوى تظلم إلى لجنة الحكام وذلك بسبب اختيار الحكام المحليين مع وجود تقنية الڤار واستمرار الأخطاء الفادحة التي تعرقل مسيرة الفريق.
وخرج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ونظيره الاتفاق بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.