"الأخضر" يرتقي مركزًا في سُلّم التصنيف العالمي عن شهر يونيو

وصعدت إنجلترا للمركز الرابع، فيما تراجعت بلجيكا للخامس، واحتلت كرواتيا المركز السادس بدلًا من هولندا المتراجعة للمركز السابع، وحافظت إيطاليا والبرتغال على مركزيهما الثامن والتاسع على التوالي، أما الولايات المتحدة الأمريكية الفائزة مؤخرًا بدوري أمم CONCACAF فقد صعدت مركزين، وأصبحت في المركز الحادي عشر، واقتربت من المراكز العشرة الأولى التي عززت فيها إسبانيا مكانها في المركز العاشر عقب تتويجها بلقب دوري الأمم الأوروبية.