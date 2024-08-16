المطية "بارود" الأفضل في منافسات اللقايا بمهرجان ولي العهد للهجن

ظفرت المطية "بارود"، لمالكها السعودي عايد الفايدي، بالتوقيت الأفضل في أول أيام منافسات اللقايا (بكارـ مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وخطفت "النود" لقب الشوط الخامس خلال الفترة المسائية مسجلة توقيتًا بلغ 6:07.429 دقيقة، بمسافة (4 كلم).
وقد أقيم اليوم 34 شوطًا، حقق فيها الملاك السعوديون لقب 24 شوطًا.
وكانت المطية "بلشه"، لمالكها السعودي مفلح البلوي، قد افتتحت منافسات فئة "اللقايا"، ثالث الفئات المعتمد مشاركتها في المهرجان، بزمن قدره 6:12.812 دقيقة.
وشارك في اليوم الأول من المنافسات 930 مطية، ضمتها قائمة البداية الرسمية من اللجنة، بواقع 605 مطايا في الفترة الصباحية (18 شوطًا)، و325 مطية في الفترة المسائية (16 شوطًا).