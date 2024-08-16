المطية "بارود" الأفضل في منافسات اللقايا بمهرجان ولي العهد للهجن

ظفرت المطية "بارود"، لمالكها السعودي عايد الفايدي، بالتوقيت الأفضل في أول أيام منافسات اللقايا (بكارـ مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.