بقائمة 30 لاعبًا .. بعثة الاتفاق تغادر غدًا إلى معسكر تركيا

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صباح يوم غدٍ الأحد من مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى العاصمة تركيا إسطنبول حيث سيقيم الفريق معسكره الخارجي من 24 يوليو حتى 18 أغسطس المقبل وسيتخللها 6 مباريات ودية.
وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد كشف عن القائمة المختارة للاتفاق والمكونة من 30 لاعبًا وهم ( الحارس البرازيلي باولو فيكتور، عبد الله العويشير، محمد الحايطي، بلال الدواء، سعيد المولد، عبد الله خطيب، فهد غازي، سنوسي هوساوي، سعد آل موسى، ياسر آل موسى ، فهد الدوسري، عبد الرحمن العبيد، عبد الرحمن عبد القادر، حمد السياف، إبراهيم محنشي، محمد الكويكبي، حامد الغامدي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، علي هزازي ، محمد محزري، سالم المقعدي، التونسي نعيم السليتي، الألماني أمين يونس، هزاع الهزاع، عبد الله السالم، نواف هزازي، جابر قرادي، الفرنسي يوسف نياكاتي، السويدي روبن كوايسون) .
وستحط رحال بعثة الفريق الشرقاوي يوم غدٍ الأحد في منتجع فنربخشة الرياضي - توبوك إسطنبول وسيخوض 4 مباريات ودية على أن يستكمل المعسكر في إزميت يوم 12 حتى 18 أغسطس المقبل وسيخوض مباراتين قبل أن تعود البعثة إلى المملكة يأتي ذلك ضمن برنامج المرحلة الإعدادية الثانية تحضيرًا لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022 / 23.