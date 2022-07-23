بقائمة 30 لاعبًا .. بعثة الاتفاق تغادر غدًا إلى معسكر تركيا

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد كشف عن القائمة المختارة للاتفاق والمكونة من 30 لاعبًا وهم ( الحارس البرازيلي باولو فيكتور، عبد الله العويشير، محمد الحايطي، بلال الدواء، سعيد المولد، عبد الله خطيب، فهد غازي، سنوسي هوساوي، سعد آل موسى، ياسر آل موسى ، فهد الدوسري، عبد الرحمن العبيد، عبد الرحمن عبد القادر، حمد السياف، إبراهيم محنشي، محمد الكويكبي، حامد الغامدي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، علي هزازي ، محمد محزري، سالم المقعدي، التونسي نعيم السليتي، الألماني أمين يونس، هزاع الهزاع، عبد الله السالم، نواف هزازي، جابر قرادي، الفرنسي يوسف نياكاتي، السويدي روبن كوايسون) .