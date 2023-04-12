3 أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 23 من دوري روشن

وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة اليوم الأربعاء عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 23 من المسابقة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" علمًا بأن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة فقط.