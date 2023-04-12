3 أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 23 من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف التي تتنافس على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة اليوم الأربعاء عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 23 من المسابقة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" علمًا بأن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة فقط.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، على هدف زكريا سامي لاعب أبها بمرمى الباطن والذي سجله بطريقة رائعة بعد أن هيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف مرمى الحارس مارتن كومبانيا.
واختارت اللجنة أيضًا الهدف الثاني للمغربي مراد باتنا لاعب الفتح بمرمى الرائد والذي سجله من تصويبة قوية عجز الحارس الروماني سلافيو لونغ عن التصدي لها.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الغابوني أرون بوبيندزا مهاجم الشباب بمرمى الخليج والذي سجله بمجهود فردي مميز بعد أن تلاعب بالدفاع ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.