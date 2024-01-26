رسميًّا.. "موسيماني" مديرًا فنيًّا لفريق أبها

يشار أن المدرب صاحب 59 عامًا، سبق وأنْ قاد الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي السعودي لدوري روشن، ثم قاد فريقَ الوحدة الإماراتي، قبل أن يتمّ إسناد المهمة له لقيادة أبها في دوري روشن.