رسميًّا.. "موسيماني" مديرًا فنيًّا لفريق أبها

أعلن نادي أبها، اليوم الجمعة، تعاقدَه بشكل رسمي مع المدرب الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، لقيادة الفريق بداية من موسم الانتقالات الشتوية الحالية.
ولم تكشف إدارةُ نادي أبها عن أيّ تفاصيل خاصة بشأن التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي، الذي سيتولّى مهمة قيادة الفريق خلفًا للمقال "يوسف المناعي" المدرب السابق.
ونشر أبها عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مقطع فيديو للإعلان عن مدربه الجديد، وكتب: "من بلاد البافانا إلى زعيم الجنوب.. موسيماني أبهاوي".
يشار أن المدرب صاحب 59 عامًا، سبق وأنْ قاد الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي السعودي لدوري روشن، ثم قاد فريقَ الوحدة الإماراتي، قبل أن يتمّ إسناد المهمة له لقيادة أبها في دوري روشن.