الشباب يستهل مشواره في دوري روشن باكتساح الباطن

استهل فريق الشباب مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الجمعة بفوز كبير على ضيفه الباطن بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام ثاني أيام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023م.