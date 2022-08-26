الشباب يستهل مشواره في دوري روشن باكتساح الباطن

استهل فريق الشباب مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الجمعة بفوز كبير على ضيفه الباطن بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام ثاني أيام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023م.
افتتح المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا باب التسجيل للشباب عند الدقيقة الـ22 بتسديدة على الطاير مستغلاً عرضية مميزة من نواف العابد، أودعها في الشباك بطريقة جميلة.
مطلع الشوط الثاني عزز المحترف البرازيلي كارلوس جونيور تقدُّم الشباب بالهدف الثاني بعد أن تلقى تمريرة من رون بوبيندزا، الذي هيَّأها لنفسه قبل أن يسدد قذيفة صاروخية، عانقت الشباك بعد مرور4 دقائق على انطلاقة الشوط.
وواصل النجم الغابوني آرون بوبيندزا تقديم الهدايا لزملائه حينما أرسل عرضية متقنة إلى الوافد الجديد للفريق الإسباني سانتي مينا، الذي تابعها برأسه جميلة داخل الشباك عند الدقيقة الـ75 من المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب، بينما بقي رصيد الباطن دون أي نقطة في المركز الخامس عشر.