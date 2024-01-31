"المسحل": قرارات ضدّ اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب في كأس آسيا خلال ساعات

كشف "ياسر المسحل"؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن صدور قرارٍ خلال الساعات المقبلة ضدّ اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب التي شاركت في بطولة كأس آسيا.
وكان "روبرتو مانشيني"؛ قد أصدر قراراً باستبعاد عددٍ من اللاعبين، هم: (سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي)، بداعي عدم التزامهم بتدريبات الفريق وقرارات المدرب.
وقال "المسحل"؛ خلال تصريحات تلفزيونية: "تعمل اللجان المختصّة في الوقت الحالي، على التحقيق في هذا الملف، وسوف يتم اتخاذ القرار بتطبيق عقوبات جديدة على اللاعبين المستبعدين من عدمه خلال الساعات المقبلة، وسيعلن عنه في بيان رسمي".
وأكّد رئيس الاتحاد السعودي، أن اللاعبين الثلاثة الذين تم استبعادهم من المشاركة خلال الفترة الماضية، لم يصدر أي عقوبة ضدّهم تفيد بمنعهم من المشاركة مع المنتخب في المباريات خلال الفترة الماضية نهائياً".
وشدّد المسحل؛ أنه سيركّز خلال الوقت الحالي في أسباب التقصير التي أدت إلى خروج المنتخب السعودي من دور الـ 16 من منافسات كأس آسيا.