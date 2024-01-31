"المسحل": قرارات ضدّ اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب في كأس آسيا خلال ساعات

وقال "المسحل"؛ خلال تصريحات تلفزيونية: "تعمل اللجان المختصّة في الوقت الحالي، على التحقيق في هذا الملف، وسوف يتم اتخاذ القرار بتطبيق عقوبات جديدة على اللاعبين المستبعدين من عدمه خلال الساعات المقبلة، وسيعلن عنه في بيان رسمي".