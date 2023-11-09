أسقطه بثنائية.. الرائد يعيد الشباب لسكة الأحزان

أعاد فريقُ الرائد الأول لكرة القدم، نظيرَه الشباب إلى سكة الهزائم، بعد أن كسب ضيفه بنتيجة "2/ 1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي التعاون، في افتتاح الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ممدوح آل شهدان.