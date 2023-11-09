أسقطه بثنائية.. الرائد يعيد الشباب لسكة الأحزان

أعاد فريقُ الرائد الأول لكرة القدم، نظيرَه الشباب إلى سكة الهزائم، بعد أن كسب ضيفه بنتيجة "2/ 1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي التعاون، في افتتاح الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ممدوح آل شهدان.
الشوط الأول انتهى بتقدم الرائد بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب "كريم بركاوي" في الدقيقة السادسة بطريقة فنية رائعة "كعب القدم".
وضلّت تسديدةُ لاعب الشباب "كراسكو" طريقَ مرمى الرائد في الدقيقة 22.
وفي الشوط الثاني أضاف "تافاريس" الهدفَ الثاني للرائد، في الدقيقة 55، من خلال تسديدة قوية من داخل الصندوق الشبابي.
وسجل مدافعُ الشباب "سايس" الهدفَ الشرفي لفريقه برأسية جميلة، في الوقت بدلًا من الضائع "3+90".
بتلك النتيجة صعد الرائد للمركز الـ16 وبلغ النقطة التاسعة، فيما بقي الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.