"الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع "الرياضة".. لدعم مبادرات تنمية المجتمع

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تحقيق جملة من الأهداف المتوافقة مع استراتيجيتها في كافة القطاعات، وتطوير بيئة العمل وخلق بيئة جاذبة في قطاع الرياضة الشامل، من خلال سياسات وتشريعات تحقق أهدافها في البناء المستمر لبيئة عمل متميزة، وتقديم تجربة مميزة للمستفيدين.