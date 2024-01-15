"دينيس ": الهلال سيضاعف راتب رينان لودي 3 أضعاف راتبه الحالي مع أولمبيك مارسيليا

ويرتبط رينان لودي البالغ من العمر 25 عاماً، بعقد مع أوليمبيك مارسيليا حتى 2028، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادماً من أتلتيكو مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.