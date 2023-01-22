الأهلي يحافظ على صدارة دوري الطائرة بعد تجاوزه أبها.. والهلال يعبر الخليج

حافظ فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة على مركزه الأول في سلم ترتيب الدوري، مع نهاية الجولة الـ 13 رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة.