الأهلي يحافظ على صدارة دوري الطائرة بعد تجاوزه أبها.. والهلال يعبر الخليج

حافظ فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة على مركزه الأول في سلم ترتيب الدوري، مع نهاية الجولة الـ 13 رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة.
وفاز الهلال على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني.
وبقي الابتسام على مركزه الثالث 30 نقطة بعد أن كسب الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوط، وتغلب النصر على اليرموك بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وتغلب الوحدة على الترجي 3/ 2 بعد مباراة مثيرة امتدت الى خمسة أشواط، ونجح الفيصلي من حسم لقائه أمام ضمك بنتيجة 3/ 2 بعد أن امتدت المباراة إلى خمسة أشواط.