أربع ميداليات لشباب التايكوندو في بطولة النمسا.. و"القحطاني" يتصدر قمة المدربين

اخْتَتَمَ المنتخب السعودي الشاب للتايكوندو اليوم مشاركته في بطولة النمسا الدولية بتحقيق أربع ميداليات متنوعة، حيث حقق اللاعب خالد الشهراني ذهبية وزن 45 كجم بعد أن تغلب على اللاعب الكرواتي في المباراة النهائية بجولتين مقابل لا شيء.
وظفر اللاعب عبدالرحمن الشهراني بفضية وزن 51 كجم، واللاعب نواف حسين فضية وزن 73 كجم، فيما نال متعب بهاري برونزية وزن 55 كجم.
وتوشح المدرب الوطني محمد القحطاني جائزة أفضل مدرب في البطولة التي شارك فيها ما يقارب (400) لاعب شاب يمثلون (25) منتخباً من أبرز المنتخبات العالمية في اللعبة.
وتأتي مشاركة المنتخب السعودي الشاب في بطولة النمسا ضمن استعداداته لبطولة العالم للشباب والتي ستقام مطلع أكتوبر القادم بكوريا الجنوبية.