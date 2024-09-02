أربع ميداليات لشباب التايكوندو في بطولة النمسا.. و"القحطاني" يتصدر قمة المدربين

اخْتَتَمَ المنتخب السعودي الشاب للتايكوندو اليوم مشاركته في بطولة النمسا الدولية بتحقيق أربع ميداليات متنوعة، حيث حقق اللاعب خالد الشهراني ذهبية وزن 45 كجم بعد أن تغلب على اللاعب الكرواتي في المباراة النهائية بجولتين مقابل لا شيء.