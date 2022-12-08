36 صاعدًا في "قفز السعودية" بزيادة 11 فارسًا وفارسة عن النسخة الأولى

واصل الاتحاد السعودي للفروسية دعمه الكبير للفرسان السعوديين من الجنسين في بطولاته ومنافساته الدولية؛ حيث نجح في تقديم 36 فارسًا وفارسة أعمارهم من 24 عامًا وأقلّ؛ للمشاركة في بطولات "قفز السعودية" في نسختها الثانية التي انطلقت اليوم في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية بالرياض، وبزيادة 11 فارسًا وفارسة عن النسخة الأولى.