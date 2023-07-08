الإيفواري "ويلفريد زاها" يرفض عرضًا ضخمًا من النصر

وانتهى عقد ويلفريد زاها البالغ من العمر 30 عامًا، مع كريستال بالاس في أول يوليو الجاري، الذي يلعب له منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 22 مليون يورو.