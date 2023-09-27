"النصر" يعين الإيطالي "جويدو فينجا" رئيساً تنفيذياً للنادي

قرر مجلس إدارة نادي النصر تعيين الإيطالي جويدو فينجا، رئيساً تنفيذياً، ليساهم في قيادة المرحلة المقبلة من نمو النادي بما يلبي تطلعات جماهير نادي النصر الكبيرة حول العالم، والمكانة التي يحتلها النادي على المستويين المحلي والـدولـي.
ويأتي تعيين فينجا ضمن إستراتيجية نادي النصر لمواكبة التطور الكبير للرياضة السعودية، من خلال تعزيز قدرات النادي عبر استقطاب أبرز الخبرات الدولية، لدعم مستهدفات النادي و الارتقاء بتنافسيته وتطوير القطاع الرياضي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يعد فينجا أحد الأسماء البارزة على مستوى كرة القدم الأوروبية وكذلك في الشؤون الإدارية والإستراتيجية، ويمتلك خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً داخل وخارج القطاع الرياضي، حيث كانت أبرز محطاته وأشهرها في نادي روما الإيطالي، وتدرج في مناصب متعددة هناك منذ عام 2013 حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي في عام 2018.
ومن أبرز محطاته المهنية أيضاً عمله كمدير عام في مجموعة ويند للاتصالات والعديد من المؤسسات المالية لعدة سنوات، إلى جانب خبرته في مجال شركات الإعلام والتغطيات التلفزيونية من خلال شراكته في "اير بي تي في" و "تيليكوم إيطاليا ميديا"، جويدو فينجا أيضاً عمل كبروفسور في "ريادة الأعمال" في جامعة لويس في روما.
وسيتولى جويدو رسمياً منصبه كرئيس تنفيذي خلال الأيام القادمة.
هذا وقدم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم الكبيرين للأستاذ أحمد الغامدي نظراً للعمل المميز الذي قدمه في الفترة الماضية، مؤكدين على استمراره ضمن فريق عمل نادي النصر نظراً لكفاءته العالية والنجاحات التي حققها في الإدارة التنفيذية للنادي.