"النصر" يعين الإيطالي "جويدو فينجا" رئيساً تنفيذياً للنادي

يعد فينجا أحد الأسماء البارزة على مستوى كرة القدم الأوروبية وكذلك في الشؤون الإدارية والإستراتيجية، ويمتلك خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً داخل وخارج القطاع الرياضي، حيث كانت أبرز محطاته وأشهرها في نادي روما الإيطالي، وتدرج في مناصب متعددة هناك منذ عام 2013 حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي في عام 2018.