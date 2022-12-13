"الذوادي": استضافة المونديال كسرت الحواجز بين مختلف الثقافات على أرض قطر

جاءت تصريحات "الذوادي" خلال فعالية نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس في الحي الثقافي كتارا، تحت عنوان: "قوة الابتكار في عالم ما بعد الجائحة"، ألقت الضوء على أهمية ضمان حياة صحية وعيش كريم للجميع بمختلف الأعمار، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تناولت أهمية الاستثمار في الابتكار على الصعيد الطبي والعلمي، ودوره في الوقاية من جائحة عالمية قد تحدث في المستقبل.