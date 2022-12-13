"الذوادي": استضافة المونديال كسرت الحواجز بين مختلف الثقافات على أرض قطر

قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس كأس العالم FIFA قطر 2022™: إن استضافة البطولة وحّدت الشعوب من مختلف الثقافات والخلفيات والانتماءات، وجمعت العالم بأسره في قطر أرض المونديال.
وأضاف: لقد كانت لدينا طموحات كبيرة، وعقدنا العزم على تنظيم استضافة مبهرة لكأس العالم في قطر، ونفخر بأننا نجحنا فيما تطلعنا إليه، وحققنا إنجازات استثنائية لاقت صدى وإشادة عالمية واسعة؛ إن توحيد الناس على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ودياناتهم وكسر الحواجز الاجتماعية بينهم، وسد الفجوة بين الشرق والغرب، تأتي كلها ضمن الإرث المستدام لأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي.
جاءت تصريحات "الذوادي" خلال فعالية نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس في الحي الثقافي كتارا، تحت عنوان: "قوة الابتكار في عالم ما بعد الجائحة"، ألقت الضوء على أهمية ضمان حياة صحية وعيش كريم للجميع بمختلف الأعمار، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تناولت أهمية الاستثمار في الابتكار على الصعيد الطبي والعلمي، ودوره في الوقاية من جائحة عالمية قد تحدث في المستقبل.
وحضر الفعالية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وبيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، ورئيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ونجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، ولاعبة منتخب الدنمارك ناديا نديم سفير كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أسطورتي كرة القدم الإيفواري ديدييه دروجبا والغاني مايكل إيسيان.
وأعرب "الذوادي" عن فخره بنجاح قطر في تنظيم أول حدث عالمي يحضره ملايين المشجعين منذ جائحة كوفيد-19، وتابع: "شكّل مونديال قطر 2022 تجمعًا عالميًا، جاء من أجله المشجعون من جميع أنحاء العالم؛ للاحتفال برياضة نعشقها جميعًا، تحت مظلة اللعبة الأكثر شعبية في العالم على أرض قطر."