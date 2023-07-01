قبل المغادرة إلى النمسا.. "الهلال" يُنهي تحضيرات المرحلة الأولى

وتغادر بعثة الفريق ظُهر غد الأحد إلى النمسا استعدادًا لبدء المعسكر الإعدادي، الذي يستمر 25 يومًا، ويتضمن خوض العديد من المباريات التجريبية قبل العودة إلى الرياض، واستكمال التحضيرات للموسم الجديد الذي يستهله الأزرق بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.