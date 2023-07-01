قبل المغادرة إلى النمسا.. "الهلال" يُنهي تحضيرات المرحلة الأولى

أنهي لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت المرحلة الأولى من التحضيرات قبل المغادرة إلى النمسا لتدشين المعسكر الخارجي، ضمن تحضيرات الموسم الرياضي الجديد.
وأكمل أزرق العاصمة تحضيراته خلال الحصة التدريبية على ملعب النادي، التي تركزت على الجوانب اللياقية والبدنية باستخدام الكرة، ثم فرض عبداللطيف الحسيني، الذي يتولى مهمة تدريب الفريق «مؤقتًا» لحين التعاقد مع مدرب جديد، جُملاً تكنيكية متنوعة، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وتغادر بعثة الفريق ظُهر غد الأحد إلى النمسا استعدادًا لبدء المعسكر الإعدادي، الذي يستمر 25 يومًا، ويتضمن خوض العديد من المباريات التجريبية قبل العودة إلى الرياض، واستكمال التحضيرات للموسم الجديد الذي يستهله الأزرق بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.