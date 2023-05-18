في ختام الجولة 27 من دوري روشن.. الوحدة يقضي على بقايا أحلام الشباب

أسقط فريق الوحدة الأول لكرة القدم مستضيفه الشباب بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ممدوح آل شهدان.