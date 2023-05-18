في ختام الجولة 27 من دوري روشن.. الوحدة يقضي على بقايا أحلام الشباب

أسقط فريق الوحدة الأول لكرة القدم مستضيفه الشباب بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ممدوح آل شهدان.
الشوط الأول انتهى بتقدم الوحدة بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب "كريم يودا" في الدقيقة 13 بعد خطأ مشترك من لاعبي الشباب "بانيغا" و "اياغو سانتوس".
وفي الشوط الثاني حاول الشباب زيارة شباك الضيوف، لكن بسالة الحارس منير المحمدي حالت دون ذلك.
بتلك النتيجة بقي الشباب ثالثًا (53 نقطة) والوحدة في المركز الـ 13، برصيد 29 نقطة، لكنه (أي الوحدة) أنهى آمال الشباب رسميًا في المنافسة على اللقب، وجدد آماله في البقاء مع الكبار.