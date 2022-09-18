في سلوفينيا.. " السميح " يتألق في منافسات التايكوندو الدولية

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح الميدالية البرونزية في البطولة الدولية المصنفة G-2 ، التي اختتمت اليوم الأحد ، بعاصمة سلوفينيا (ليوبليانا) ، وكان السميح قد فاز على التشيكي في دور الـ 16 بجولتين مقابل لاشيء .. ثم تجاوز الإيطالي في دور الثمانية بجولتين نظيفتين ، قبل أن يخسر في نصف النهائي من الألماني بجولتين مقابل جولة واحدة.
وضمت تشكيلة المنتخب السعودي في البطولة فهد السميح ورياض الظافري وعلي المبروك ودنيا أبو طالب ، وأشرف على الأخضر فنياً المدرب الروسي قربان بوجداييف وإداريا مدير المنتخبات ناصر القحطاني.