في سلوفينيا.. " السميح " يتألق في منافسات التايكوندو الدولية

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح الميدالية البرونزية في البطولة الدولية المصنفة G-2 ، التي اختتمت اليوم الأحد ، بعاصمة سلوفينيا (ليوبليانا) ، وكان السميح قد فاز على التشيكي في دور الـ 16 بجولتين مقابل لاشيء .. ثم تجاوز الإيطالي في دور الثمانية بجولتين نظيفتين ، قبل أن يخسر في نصف النهائي من الألماني بجولتين مقابل جولة واحدة.