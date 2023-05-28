الاتحاد يستحوذ على التشكيلة المثالية للجولة 29.. و"غوستافو" النصر الأعلى تقييمًا
استحوذ لاعبو فريق الاتحاد المتوجون ببطولة الدوري، على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية للجولة 29 وقبل الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وفقًا لموقع "Opta" المتخصّص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
وغلب المحترفون الأجانب على تشكيلة الجولة 29 من الموسم الرياضي 2022/ 2023م، والتي ضمّت سبعة لاعبين محترفين أجانب، مقابل أربعة لاعبين محليين.
وضمت التشكيلة 4 لاعبين يمثّلون الاتحاد، مقابل لاعبين للنصر، ولاعب لكل من الهلال والطائي والفتح والرائد والباطن.
وحصل البرازيلي لويس غوستافو لاعب النصر على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 29 من المسابقة؛ وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 9،2 درجات، وجاء مواطنه رومارينهو لاعب الاتحاد في المرتبة الثانية بـ8،6 درجات، فيما حلّ المهاجم السعودي فراس البريكان ثالثًا بحصوله على 8،4 درجات.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الرحيلي "الرائد".
خط الدفاع: أحمد حجازي "الاتحاد"، أحمد شراحيلي "الاتحاد"، سعود عبدالحميد "الهلال"، غيسلان كونان "النصر".
خط الوسط: لويس غوستافو "النصر"، إيغور كوناردو "الاتحاد"، ناوليدج موسونا "الطائي".
خط الهجوم: رومارينهو "الاتحاد"، رينزو لوبيز "الباطن"، فراس البريكان "الفتح".