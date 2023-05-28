الاتحاد يستحوذ على التشكيلة المثالية للجولة 29.. و"غوستافو" النصر الأعلى تقييمًا

وحصل البرازيلي لويس غوستافو لاعب النصر على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 29 من المسابقة؛ وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 9،2 درجات، وجاء مواطنه رومارينهو لاعب الاتحاد في المرتبة الثانية بـ8،6 درجات، فيما حلّ المهاجم السعودي فراس البريكان ثالثًا بحصوله على 8،4 درجات.