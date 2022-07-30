في مهرجان ولي العهد 2022.. "لاضي" يخطف لقب الأسرع ويُحقِّق المركز الأول

حسم القعود "لاضي" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة انتصاره بالأسرع في ختام أشواط الحقايق في مهرجان ولي العهد 2022، بفارق عشرة آلاف جزء من الثانية عن الذي يليه في السباق، في حالة نادرة تُسجِّلها ميادين الهجن على الإطلاق.