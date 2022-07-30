في مهرجان ولي العهد 2022.. "لاضي" يخطف لقب الأسرع ويُحقِّق المركز الأول

حسم القعود "لاضي" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة انتصاره بالأسرع في ختام أشواط الحقايق في مهرجان ولي العهد 2022، بفارق عشرة آلاف جزء من الثانية عن الذي يليه في السباق، في حالة نادرة تُسجِّلها ميادين الهجن على الإطلاق.
وانتزع "لاضي" المركز الأول في الشوط المسائي الثاني بتوقيت (4:47.8682) بفارق 10 آلاف من أجزاء الثانية عن القعود "نجم" لحمد علي الهاجري، الذي حقق المركز الأول في الشوط المسائي الثاني بتوقيت (4:47.8686).
وجاءت بقية النتائج للأشواط العشرة الأخرى على النحو الآتي:
الفايزة" لبطشان صالح اليامي، "مروى" لعبيد نصيب السبوسي، "غياث" لمحمد مدة الثعلبي، "الفايضة" لمانع علي الشامسي، "رهاوي" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "هجر" لحمد جارالله البريدي، "مبلش" لحمد جارالله البريدي، "الدرعية" لهجن سلام، "سياف" لمانع علي الشامسي، "الرادعة" لمانع علي الشامسي.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن وفَّر تقنية «الفوتو فينيش» الحديثة لضبط الفائزين عند خط النهاية في سباقات الهجن بفارق أجزاء الثواني ضمانًا للعدالة والنزاهة، ويعمل عليها خبراء دوليون.