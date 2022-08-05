أخضر الشباب يرفع استعداده لمواجهة مصر في نهائي كأس العرب

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 7 أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها تمارين تكتيكية.
ويختتم المنتخب السعودي غدًا السبت تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب مصر مساء يوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن نهائي كأس العرب.