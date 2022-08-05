أخضر الشباب يرفع استعداده لمواجهة مصر في نهائي كأس العرب

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 7 أغسطس المقبل.