في التجربة الثانية لـ "مانشيني".. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ودياً يوم غد الثلاثاء على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.