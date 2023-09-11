في التجربة الثانية لـ "مانشيني".. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ودياً يوم غد الثلاثاء على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.
ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر تدريبهم تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها طبق جملاً تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "فراس البريكان" في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية فيما واصل اللاعب "رياض شراحيلي" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.