4 مباريات مفترق طرق.. في انطلاقة ثالث جولات دور المجموعات كأس العرب للناشئين

في المجموعة الأولى يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الإماراتي على ملعب السيق في ولاية معسكر، بينما يلعب المنتخب السوداني مع منتخب فلسطين على ملعب مستغانم، وتُقام المباراتان في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.