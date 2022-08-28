4 مباريات مفترق طرق.. في انطلاقة ثالث جولات دور المجموعات كأس العرب للناشئين

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.
في المجموعة الأولى يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الإماراتي على ملعب السيق في ولاية معسكر، بينما يلعب المنتخب السوداني مع منتخب فلسطين على ملعب مستغانم، وتُقام المباراتان في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.
ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب السودان بـ3 نقاط، ثم منتخبي الإمارات وفلسطين بواقع نقطة لكل منهما.
وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخبا تونس وعمان على ملعب السيق في ولاية معسكر، بينما يحتضن ملعب مستغانم في ولاية مستغانم مباراة منتخبي اليمن وليبيا، وذلك في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
يحتل منتخب اليمن صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بالتساوي مع منتخب ليبيا، بينما يأتي منتخب تونس ثالثًا برصيد نقطتين، ثم المنتخب العماني من دون نقاط.