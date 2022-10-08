رياضة

"الهلال" أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة السادسة من الدوري

"الهلال" أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة السادسة من الدوري
محمد السيد
محمد السيد

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر حسابه في "تويتر" أعلى 5 أندية بالدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة السادسة من الدوري.

وتصدَّر نادي الهلال بقيادة رامون دياز أندية الدوري السعودي بنسبة استحواذ للكرة بلغت 72.1%، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق.

وجاء في المركز الخامس نادي النصر بقيادة الفرنسي رودي غارسيا بنسبة استحواذ للكرة بلغت 64.2%، وذلك ضمن لقاء الفريق أمس أمام أبها، الذي فاز فيه بثلاثة أهداف دون رد.

بينما احتل المركز الثاني نادي الفتح بنسبة استحواذ 69% أمام الاتحاد، يليه ضمك في المركز الثالث نسبة بلغت 68.9%، في حين جاء الفيحاء رابعًا بنسبة بلغت 66.6%.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة بالتساوي مع النصر، وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري.

الهلال
الدوري السعودي للمحترفين
دوري روشن السعودي

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