"الهلال" أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة السادسة من الدوري

وجاء في المركز الخامس نادي النصر بقيادة الفرنسي رودي غارسيا بنسبة استحواذ للكرة بلغت 64.2%، وذلك ضمن لقاء الفريق أمس أمام أبها، الذي فاز فيه بثلاثة أهداف دون رد.