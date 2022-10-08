"الهلال" أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة السادسة من الدوري

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر حسابه في "تويتر" أعلى 5 أندية بالدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة السادسة من الدوري.
وتصدَّر نادي الهلال بقيادة رامون دياز أندية الدوري السعودي بنسبة استحواذ للكرة بلغت 72.1%، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق.
وجاء في المركز الخامس نادي النصر بقيادة الفرنسي رودي غارسيا بنسبة استحواذ للكرة بلغت 64.2%، وذلك ضمن لقاء الفريق أمس أمام أبها، الذي فاز فيه بثلاثة أهداف دون رد.
بينما احتل المركز الثاني نادي الفتح بنسبة استحواذ 69% أمام الاتحاد، يليه ضمك في المركز الثالث نسبة بلغت 68.9%، في حين جاء الفيحاء رابعًا بنسبة بلغت 66.6%.
ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة بالتساوي مع النصر، وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري.