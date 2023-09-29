التعاون يواصل تألقه بتغلبه على الحزم بثلاثية

واصل فريق التعاون انطلاقته القوية هذا الموسم بعد أن حقق فوزاً ثميناً خارج قواعده على مضيفه فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس في إطار منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن للموسم الرياضي 2023/2024م.