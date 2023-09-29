التعاون يواصل تألقه بتغلبه على الحزم بثلاثية

واصل فريق التعاون انطلاقته القوية هذا الموسم بعد أن حقق فوزاً ثميناً خارج قواعده على مضيفه فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس في إطار منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن للموسم الرياضي 2023/2024م.
فشل فريق التعاون في ترجمة سيطرته على مجريات الشوط الأول في زيارة الشباك رغم الفرص التي سنحت له للتسجيل في ظل اعتماد أصحاب الضيافة على الهجمات المرتدة.
وقبل مضي ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني خطف فريق التعاون هدف التقدم عن طريق المهاجم الغامبي موسى بارو الذي كسر مصيدة التسلل وواجه الحارس قبل أن يسدد كرة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس إبراهيم زايد وذلك في الدقيقة 59.
وتمكن البرتغالي أنطونيو خوسي دي كارفالهو من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء احتسبها الحكم فيصل البلوي عند الدقيقة 72.
ونجح المهاجم عبدالفتاح آدم في إحراز الهدف الثاني لفريق التعاون قبل 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة مستغلاً خطأ فادحاً من الدفاع في تشتيت الكرة ليسددها بقوة داخل الشباك.
وأطلق البديل سطام الروقي رصاصة الرحمة في مرمى الحزم بتسجيله ثالث الأهداف وذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+14).
وبهذا الفوز صعد فريق التعاون إلى مركز الوصافة مؤقتاً برصيد 19نقطة بينما الحزم في ذيل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.