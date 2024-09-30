بعد عودته للتدريبات.. صحف عالمية تهتم بمشاركة نيمار المتوقعة مع "الهلال"

أصبح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال، على وشك العودة للمشاركة في المباريات برفقة فريقه، بعد اقتراب تعافيه من إصابته بشكل كامل.
وأعرب نيمار (32 عامًا) عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادته بعودته إلى التدريبات الجماعية الطبيعية مع زملائه في فريق الهلال.
وقال عبر حسابه على إنستغرام: "لقد عدت، سعيد بالعودة إلى المجموعة.. الآن كل شيء ممتع".
وبحسب ما أفادت به صحيفة "Ole"؛ فإن البرازيلي يشارك بالفعل بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق؛ حيث تم رؤيته مرة أخرى على أرض الملعب، بعد أن اتخذ اللاعب في نهاية هذا الأسبوع خطوة أكثر من مهمة في المرحلة الأخيرة من تعافيه.
وقالت صحيفة "ESPN": "نيمار يعود للتدريبات مع الهلال ويحتفل، ولكن على الرغم من عودته إلى التدريب، ليس من المتوقع أن يلعب نيمار مباراة رسمية قبل عام 2025".
ويغيب نيمار عن الملاعب منذ 17 أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال مباراة بين البرازيل وأوروغواي، في تصفيات كأس العالم.
ووقّع الهلال مع نيمار من باريس سان جيرمان في أغسطس 2023 مقابل 90 مليون يورو؛ إذ لعب 5 مباريات فقط مع الهلال، وسجل هدفًا واحدًا وتمريرتين حاسمتين.
ولم يتم استدعاء نيمار من قِبَل دوريفال جونيور مدرب البرازيل لتصفيات أكتوبر، ولن يتمكن من اللعب مع فريقه فيما تبقى من عام 2024.