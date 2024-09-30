بعد عودته للتدريبات.. صحف عالمية تهتم بمشاركة نيمار المتوقعة مع "الهلال"

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Ole"؛ فإن البرازيلي يشارك بالفعل بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق؛ حيث تم رؤيته مرة أخرى على أرض الملعب، بعد أن اتخذ اللاعب في نهاية هذا الأسبوع خطوة أكثر من مهمة في المرحلة الأخيرة من تعافيه.