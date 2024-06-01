استعدادًا للقاء باكستان.. "الأخضر" يواصل تمارينه في معسكر الرياض

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وأُجريت الحصة التدريبية على ملعب "أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني تقسيمة من مجموعتين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء غد الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على ملاعب "أكاديمية مهد" عند الساعة السابعة مساء.