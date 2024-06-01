استعدادًا للقاء باكستان.. "الأخضر" يواصل تمارينه في معسكر الرياض

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.