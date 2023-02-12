الشباب يفتح ملف مواجهة أبها.. و"تمبكتي" يُشارك في التدريبات الجماعية

واستهل أبيض العاصمة برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية استعرض من خلالها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية باللف حول الملعب، تلاها بمناورة تكتيكية في ثلثي الملعب طبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت التدريبات بتمارين على تنفيذ الكرات الثابتة وشارك اللاعب حسان تمبكتي في التدريبات الجماعية.