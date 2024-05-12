إحصائية.. لاعبو الاتحاد يغيبون عن التشكيلة المثالية للجولة الـ31 من الدوري

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ31 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين والتي غاب عنها لاعبو الاتحاد.
وتضمنت التشيكلة الأفضل للجولة الـ31 على لاعبين من الاتفاق، كما جاء بالتشكيلة أيضاً لاعب واحد من الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، أبها، الخليج، ضمك، الفتح، الفيحاء، حيث جاءت على النحو التالى:
حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو (أبها).
خط الدفاع: بيدرو ريبوكو (الخليج)، نور الرشيدي (ضمك)، روجر إيبانيز (الأهلي)، محمد يوسف (الاتفاق).
خط الوسط: سفيان بن دبكة (الفتح)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، عبد الحميد صابيري (الفيحاء)، سيرغى ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال).
خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي (الاتفاق)، أوديون ايغالو (الوحدة).