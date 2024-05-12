إحصائية.. لاعبو الاتحاد يغيبون عن التشكيلة المثالية للجولة الـ31 من الدوري

وتضمنت التشيكلة الأفضل للجولة الـ31 على لاعبين من الاتفاق، كما جاء بالتشكيلة أيضاً لاعب واحد من الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، أبها، الخليج، ضمك، الفتح، الفيحاء، حيث جاءت على النحو التالى: