الهلال يفتح ملف لقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

استأنف لاعبو فريق الهلال لكرة القدم اليوم الخميس تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" راحة عن التدريبات يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.