الهلال يفتح ملف لقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

استأنف لاعبو فريق الهلال لكرة القدم اليوم الخميس تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" راحة عن التدريبات يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء "النصر"، وتطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب "حمد اليامي" بجزء من التدريبات الجماعية، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.
ويواصل الفريق بـوم غد الجمعة تدريباته في مقر النادي؛ استعداداً لمواجهة "الاتحاد" في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويواجه الهلال نظيره الاتحاد، في مواجهة كلاسيكو نارية، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 23 أبريل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.