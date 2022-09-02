"ضمك" يحبط مخطط "الخليج" ويواصل حصد النقاط

أحبط فريق ضمك مساء اليوم الجمعة آمال نادي الخليج في الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي جمعتهما؛ وذلك عقب الفوز عليه بهدف قاتل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان ضمك البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب منصور حمزي في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة قبل أن يتعادل الخليج عن طريق عبدالقادر بدران بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء.
وفي الدقيقة الـ93 من عمر المباراة نجح محترف ضمك الكرواتي دوماغوج أنتوليتش في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد صمك عند النقطة رقم 6؛ صعد من خلالها للمركز الثالث، فيما بقي الخليج بدون أي نقطة عقب هزيمته في المباراتين؛ ليحتل المركز الثالث عشر.