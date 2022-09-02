"ضمك" يحبط مخطط "الخليج" ويواصل حصد النقاط

وكان ضمك البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب منصور حمزي في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة قبل أن يتعادل الخليج عن طريق عبدالقادر بدران بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء.