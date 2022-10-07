"الهلال" يغلق ملف "الاتفاق" ويفتح ملف الديربي أمام "الشباب"

عاود لاعبو الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد تعادلهم مع مضيفهم "الاتفاق" مساء يوم أمس؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الاتفاق"، وتدريبات لياقية ومناورة فنية لبقية اللاعبين أمام فريق "هلال 19".
وخضع البرازيلي ماتيوس بيريرا لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة، تلاها تدريبات لياقية في صالة الإعداد البدني.
وأجرى الثنائي سلمان الفرج وجوستافو كويلار، برنامجيهما التأهيليين بالجري حول الملعب، وتدريبات متنوعة باستخدام الكرة.
ويواصل الفريق مساء يوم غد السبت تدريباته، وذلك في مقر النادي، تأهبًا للمباراة القادمة والمرتقبة أمام الشباب يوم الاثنين 10 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.
ويلتقي الهلال مع الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتلّ الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وتعرض الفريق لخسارة واحدة كانت أمام التعاون.