"الهلال" يغلق ملف "الاتفاق" ويفتح ملف الديربي أمام "الشباب"

عاود لاعبو الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد تعادلهم مع مضيفهم "الاتفاق" مساء يوم أمس؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.