في 3 ألعاب شهيرة.. اقتراب لحظة الحسم في بطولات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

اقتربت لحظة الحسم في بطولات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تقام في 3 ألعاب شهيرة، هي: Dota 2 Riyadh Masters و Counter Strike 2 المستمرة حتى يوم غد الأحد، إضافة إلى PUBG Mobile التي تختتم في نهاية الأسبوع الرابع من الحدث العالمي الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.