الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الهلال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك تحضيراً لاستضافة نظيره الهلال مساء الخميس المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب الذي قاده الفرنسي باتريس كارتيرون قد بدأ بمحاضرة فنية في قاعة الاجتماعات، ثم اشتمل التدريب في الملعب بعد الإحماء على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الوحدة والتي انتهت 1/1، فيما أدى بقية اللاعبين تدريباً لياقياً بالكرة على عدة محطات،
واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.