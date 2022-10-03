الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الهلال

وكان التدريب الذي قاده الفرنسي باتريس كارتيرون قد بدأ بمحاضرة فنية في قاعة الاجتماعات، ثم اشتمل التدريب في الملعب بعد الإحماء على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الوحدة والتي انتهت 1/1، فيما أدى بقية اللاعبين تدريباً لياقياً بالكرة على عدة محطات،