"آل الشيخ": الدوري السعودي من الدوريات العالمية الكبيرة.. ومباراة اليوم يتابعها المليارات
استضاف رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، فريق موسم الرياض، وعبّر عن سعادته بحضور الفريق، مشيرًا إلى أن الدوري السعودي أصبح من الدوريات العالمية الكبيرة.
وتفصيلاً، قال "آل الشيخ" إن مباراة اليوم سوف يتابعها المليارات، داعيًا اللاعبين الى التعامل مع المباراة بجدية، ومتأملاً أن يبقى الكأس في العاصمة السعودية "الرياض".
وكتب آل الشيخ تغريدة في حسابه بتويتر مع مقطع فيديو عن زيارة الفريق، قال فيها: "سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد غدًا لمباراة تاريخية. وصادفت اليوم ميلاد المدرب Marcelo Gallardo الذي احتفلنا به جميعًا. والوعد بكرة إن شاء الله 🇸🇦".
وتنطلق في الـ8 مساء اليوم الخميس المواجهة المرتقبة بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض على ملعب الملك فهد الدولي في مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين الثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا لصفوف النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.