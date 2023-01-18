"آل الشيخ": الدوري السعودي من الدوريات العالمية الكبيرة.. ومباراة اليوم يتابعها المليارات

وكتب آل الشيخ تغريدة في حسابه بتويتر مع مقطع فيديو عن زيارة الفريق، قال فيها: ‏"سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد غدًا لمباراة تاريخية. وصادفت اليوم ميلاد المدرب Marcelo Gallardo الذي احتفلنا به جميعًا. والوعد بكرة إن شاء الله 🇸🇦".