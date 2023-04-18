"فيصل الجاري" لـ"سبق": الديربي يظل الأقوى عربيًا وآسيويًا وهو مؤشر على قوة الدوري السعودي

وللوقوف فنيًا على أجواء المباراة كان لا بد من سؤال ذوي الاختصاص؛ حيث بادرت "سبق" للتواصل مع المدرب الوطني فيصل الجاري الذي قال: يظل الديربي الأقوى عربيًا وآسيويًا وقوته مؤشر على قوة الدوري السعودي الذي أصبح من الدوريات المتابَعة والمستهدفة عالميًا، بحضور النجم العالمي رونالدو، وأيضًا نتيجة تحقيق الهلال وصافة أندية العالم، ناهيك عن وجود نخبة من أفضل اللاعبين الدوليين على مستوى الدوري والمشاركين في كأس العالم 2022 بقطر.