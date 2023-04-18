"فيصل الجاري" لـ"سبق": الديربي يظل الأقوى عربيًا وآسيويًا وهو مؤشر على قوة الدوري السعودي

ترنو أنظار الجماهير الكروية، مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد الملك فهد الدولي بالرياض الذي يحتضن ديربي "الهلال" و"النصر"، ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
وتعد مواجهة ديربي الهلال مع غريمه التقليدي النصر من أكثر المباريات التنافسية على مرّ تاريخ كرة القدم السعودية، خاصة أن الأخير يطارد متصدّر سلم الترتيب نادي الاتحاد، بينما يسعى الهلال للعودة إلى المسار الصحيح.
وللوقوف فنيًا على أجواء المباراة كان لا بد من سؤال ذوي الاختصاص؛ حيث بادرت "سبق" للتواصل مع المدرب الوطني فيصل الجاري الذي قال: يظل الديربي الأقوى عربيًا وآسيويًا وقوته مؤشر على قوة الدوري السعودي الذي أصبح من الدوريات المتابَعة والمستهدفة عالميًا، بحضور النجم العالمي رونالدو، وأيضًا نتيجة تحقيق الهلال وصافة أندية العالم، ناهيك عن وجود نخبة من أفضل اللاعبين الدوليين على مستوى الدوري والمشاركين في كأس العالم 2022 بقطر.
وتابع: يملك الفريقان قوة جماهيرية كبيرة ستسعى إلى مساندتهما في مواجهة اليوم، فالنصر يبحث عن الفوز لملاحقة المتصدر الاتحاد الذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط، في حين يريد الهلال التقاط أنفاسه؛ نظرًا لازدحام مبارياته المؤجلة في الدوري لاسيما مع اقتراب موعد النهائي الآسيوي.
وأضاف: يشكل الديربي أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، وخصوصًا النصر وصيف جدول الترتيب، والساعي إلى استعادة التوازن عقب تعثره أمام مضيفه الفيحاء المتواضع، ما تسبب في إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا قبل أهم المواجهات في الدوري.
وأردف فيصل الجاري: الهلال مستقر على مدربه دياز، والذي عمل على تدوير اللاعبين وإراحتهم بشكل خاطئ، ويعتبر النصر مكتمل العناصر في حال شارك مدافعه العمري العائد من الإصابة، في المقابل الهلال سيستعيد بعض عناصره الذين افتقدهم في المباريات الماضية، إما بسبب الإيقافات أو للإصابة، في حين شهدنا عودة ياسر الشهراني للمشاركة في مباراة الباطن، والتي ستكون تدريجيًا في قادم المباريات.
وأفاد: مع كل ذلك يظل الفوز بالمباراة بطولة لجمهور الفريقين وعيدية جميلة، ما سيميز الهلال في المباراة أنه سيلعب بعيدًا عن الضغوط في المنافسة على بطولة الدوري، لذا سيلعب للمتعة؛ لإرضاء جمهوره فنيًا، وسيكون الفوز دافعًا كبيرًا له قبل النهائي الآسيوي بعد دوامة الإخفاقات على الصعيد المحلي.
أما النصر فتُعتبر كل مباراة له بمثابة نهائي من أجل ملاحقة الاتحاد وأملًا في تعثره، وسيعتمد النصر على الهجوم المبكر لخطف هدف يجعله يسيّر المباراة لبر الأمان، بعكس الهلال الذي سيلعب على المرتدات بحسب الأدوات الموجودة في المباراة، وعدم المجازفة بخسارة لاعبين للإصابة قبل مباراة أوراوا يوم 29 أبريل الجاري.
وأوضح: سيشكل تاليسكا وميشائيل مفاتيح لعب مؤثرة في الثلث الهجومي بالنسبة للفريقين، وتألق عبدالرحمن غريب مؤخرًا يقابله بروز كاريلو في المباريات الصعبة، حيث يجيد التحولات السريعة بالاستحواذ الطولي بلمسة ولمستين سيكون صاحب الغلبة في الملعب مع تميز حراس المرمى.
وختم حديثه لـ"سبق": رقميًا المباراة تتجه للنصر، لكي يُبقي على حظوظه في التتويج بلقب الدوري قائمة، والهلال سيلعب من أجل مواصلة تفوقه في الديربي بدوري المحترفين، ولكن دائمًا يحمل الديربي مفاجآت كثيرة.
الجدير بالذكر أن النجم البرتغالي رونالدو سيخوض الديربي الأول له مع الفريق منذ انضمامه لـ "العالمي" في أواخر ديسمبر الماضي.
والتقى الفريقان في 29 مباراة جمعت بينهما في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، انتصر الهلال في 14 مباراة مقابل 9 انتصارات للنصر، وحضر التعادل في 6 مباريات.