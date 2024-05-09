في الجولة 31 من دوري روشن.. الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الاتحاد

وصلت القائمة المختارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى جدة، اليوم الخميس، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على الإحماء وتدريبات وقائية، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي عبر عدة محطات والتي سيعتمدها جيرارد في مواجهة الغد الهامة.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم بأحد فنادق جدة حتى قبل مواجهة الاتفاق مع مضيفه الاتحاد عند الساعة الـ9 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).