في الجولة 31 من دوري روشن.. الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الاتحاد

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على الإحماء وتدريبات وقائية، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي عبر عدة محطات والتي سيعتمدها جيرارد في مواجهة الغد الهامة.