الكشف عن موقف رياض محرز من الانتقال للدوري السعودي
ما زالت حالة من الغموض تسيطر على موقف نجم مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، من الانتقال إلى نادي الأهلي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير أن النجم الجزائري رياض محرز، تلقّى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد، علمًا بأن عقدَه مستمرٌّ مع مانشستر سيتي حتى عام 2025.
وكشف سام لي الصحافي في موقع "ذا أثلتيك"، أن رياض محرز ليس متحمّسًا للانتقال إلى الدوري السعودي، لكنه لم يغلق الأبواب في وجه الانضمام لدوري روشن؛ فاللعب في السعودية خيار أمامه.
وأضاف: أن النجم الجزائري يسعده البقاء في مانشستر سيتي، وناديه ليس متحمسًا لرحيله أيضًا، ولكن إنْ كان هناك مبلغ كبير يعرض عليه 50 مليون جنيه إسترليني مثلًا؛ فبالتأكيد سيرى مانشستر سيتي أن هذه الصفقة جيدة جدًّا للاعبٍ عمره 32 عامًا.
وتابع: الواضح أنه سيبقى مع بطل دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ومع ذلك كل شيء ممكن ووارد؛ فاللاعب لم يرفض الانتقال إلى السعودية، إلا أن هذا الأمر ربما لن يحدث في القريب العاجل.