الكشف عن موقف رياض محرز من الانتقال للدوري السعودي

وأضاف: أن النجم الجزائري يسعده البقاء في مانشستر سيتي، وناديه ليس متحمسًا لرحيله أيضًا، ولكن إنْ كان هناك مبلغ كبير يعرض عليه 50 مليون جنيه إسترليني مثلًا؛ فبالتأكيد سيرى مانشستر سيتي أن هذه الصفقة جيدة جدًّا للاعبٍ عمره 32 عامًا.