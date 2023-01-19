الاتحاد العراقي لكرة القدم: نهائي "خليجي 25" سيقام في موعده المحدد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة المباراة النهائية بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني في كأس الخليج العربي "خليجي 25" في موعدها المحدد، بعد ما تردد بخصوص إلغاء المباراة.
وقال الاتحاد في بيان وفق "السومرية نيوز": "المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع".
وأضاف: "ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعب المباراة؛ لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي 25".
وكان، اليوم الخميس، قد شهد تسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة، حيث من المقرر مباراة نهائي "خليجي 25".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أدى التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، إلى مصرع مشجع وإصابة 60 شخصًا، بينهم حالات حرجة.
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد قال في وقت سابق: سيتم إلغاء مباراة نهائي "خليجي 25"، في حال استمر التدافع.