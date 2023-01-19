الاتحاد العراقي لكرة القدم: نهائي "خليجي 25" سيقام في موعده المحدد

وقال الاتحاد في بيان وفق "السومرية نيوز": "المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع".