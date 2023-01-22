في الإطلالة الأولى للتاريخي "كريستيانو رونالدو".. النصر يستعيد الصدارة عبر بوابة الاتفاق

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر بوابة ضيفه الاتفاق بهدف وحيد، أحرزه "تاليسكا"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرض ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.