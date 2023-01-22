في الإطلالة الأولى للتاريخي "كريستيانو رونالدو".. النصر يستعيد الصدارة عبر بوابة الاتفاق

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر بوابة ضيفه الاتفاق بهدف وحيد، أحرزه "تاليسكا"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرض ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.
وبتلك النتيجة بلغ النصر النقطة الـ33، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق 16نقطة.
كانت هناك محاولة للنصر عن طريق قائد الفريق "رونالدو" عند الدقيقة السابعة، لكن تسديدته تحولت لركلة زاوية، لم يستفد منها الأصفر.
وفي الدقيقة الـ31 أحرز هداف الدوري "تاليسكا" هدف النصر الأول برأسية رائعة مستثمرًا عرضية زميله عبدالمجيد الصليهم.
وكان أول تهديد حقيقي للاتفاق من خلال تسديدة محمد الكويكبي عند الدقيقة الـ39، تصدى لها حار النصر نواف العقيدي.
وأضاع "نياكاتي" فرصة التعديل للاتفاق عند الدقيقة الـ44.
وفي الشوط الثاني خطف "بيتي مارتينز" عند الدقيقة الـ58كرة على الطائر، وصلته من "رونالدو"، حولها حارس الاتفاق "باولو فيكتور" إلى ركلة زاوية.
وحاول الاتفاق العودة للمباراة لكن الوقت لم يكن كافيًا لذلك.