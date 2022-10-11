حالة قلق تسود المنتخب المكسيكي.. نحن بحاجة إلى معجزة أمام المنتخب السعودي

كشف المدير الفني للمنتخب المكسيكي عن حالة قلق تسود وسط المنتخب بسبب شكوكٍ حول قدرة الثلاثي: جوزيه مانويل، وهيكتور هيريرا، وراؤول خيمينز، في مشاركتهم في مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ أمام السعودية وبولندا والأرجنتين.
وقالت التقارير المكسيكية إن الثلاثي يعد من أبرز لاعبي المنتخب المكسيكي، وأكثرهم خبرة وأهمية، إلا أن إصاباتهم مازالت وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.
ويعاني هيكتور هيريرا من إصابة على مستوى الفخذ تلقاها مع فريقه هيوستون دينامو الأميركي، وتلقى مانويل ضربة موجعة بإصابة على مستوى أربطة الكاحل، فيما يعاني الهدّاف خيمينز من تبعات إصابته بكسر في الجمجمة بسبب ضربة قوية في إحدى المباريات.
ووصف المسؤولون في المنتخب المكسيكي، بأنهم بحاجة إلى معجزة حتى يتمكن الثلاثي من العودة للملاعب في الوقت المناسب أو أقلها قبل لقائهم المنتخب السعودي الذي يعرف جيداً استغلال أبسط الفرص أمام منافسيه.
فيما قال مدرب المنتخب المكسيكي هيكتور هيريرا، في لقاءٍ سابق إن أكثر فريق يقلقهم هو المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن الفريق الأخضر قد يبدو سهلاً على الورق فقط، لكن على أرض الواقع سيواجهون فريقاً يختلف تماماً ولا يمكن تجاوزه بسهولة.
وتضم المجموعة c المنتخبات: السعودي والمكسيكي والبولندي والأرجنتيني، وسيلتقي المنتخبان السعودي والمكسيكي في ٣٠ نوفمبر المقبل، وهو أحد اللقاءات الأكثر مبيعاً ضمن مباريات كأس العالم.