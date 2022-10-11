حالة قلق تسود المنتخب المكسيكي.. نحن بحاجة إلى معجزة أمام المنتخب السعودي

فيما قال مدرب المنتخب المكسيكي هيكتور هيريرا، في لقاءٍ سابق إن أكثر فريق يقلقهم هو المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن الفريق الأخضر قد يبدو سهلاً على الورق فقط، لكن على أرض الواقع سيواجهون فريقاً يختلف تماماً ولا يمكن تجاوزه بسهولة.