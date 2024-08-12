الدرعية راعيًا رسميًا لـ "كأس الدرعية للسوبر السعودي"

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتعاون مع شركة الوسائل SMC بصفتها الشريك التسويقي الحصري للاتحاد السعودي اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية لرعاية بطولة كأس السوبر السعودي للعام الثاني على التوالي، لتحمل البطولة مسمى "كأس الدرعية للسوبر السعودي" ، والتي ستُقام في مدينة أبها خلال الفترة من 13 - 17 أغسطس المقبل، وبمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون.
ويأتي تجديد الشراكة بين الجانبين بعد نجاح الشراكة في النسخة السابقة من البطولة، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 8 - 11 إبريل الماضي، حيث توج بها الهلال بطلاً لكأس الدرعية للسوبر السعودي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن خطة الدرعية التي تدعم الاستثمار والتطور الذي يشهده القطاع الرياضي، من خلال رعاية واستضافة مختلف البطولات الرياضية، مثل الفورميلا أي، وبطولات الفروسية، وبطولات التنس والملاكمة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الوجهة السياحية الأولى للتراث والثقافة في المملكة، بامتدادها التاريخي ودورها الريادي، وتنفيذ مشروعات مستدامة في عناصرها التي تنبع من التراث والأصالة، بأسلوب حياة جديد يحقق تطلعات سكانها وزوارها، بالإضافة إلى نقل صورة جاذبة للدرعية عبر الرياضة.