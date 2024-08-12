الدرعية راعيًا رسميًا لـ "كأس الدرعية للسوبر السعودي"

وتأتي هذه الشراكة ضمن خطة الدرعية التي تدعم الاستثمار والتطور الذي يشهده القطاع الرياضي، من خلال رعاية واستضافة مختلف البطولات الرياضية، مثل الفورميلا أي، وبطولات الفروسية، وبطولات التنس والملاكمة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الوجهة السياحية الأولى للتراث والثقافة في المملكة، بامتدادها التاريخي ودورها الريادي، وتنفيذ مشروعات مستدامة في عناصرها التي تنبع من التراث والأصالة، بأسلوب حياة جديد يحقق تطلعات سكانها وزوارها، بالإضافة إلى نقل صورة جاذبة للدرعية عبر الرياضة.