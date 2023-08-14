صحفي إيطالي يكشف عن قيمة عقد "مانشيني" مع المنتخب السعودي

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة سكاي سبورت أن روبرتو مانشيني سيكون المدرب الجديد للمنتخب السعودي، وذلك في مداخلة تلفزيونية مع "قناة العربية".