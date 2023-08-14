صحفي إيطالي يكشف عن قيمة عقد "مانشيني" مع المنتخب السعودي

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة سكاي سبورت أن روبرتو مانشيني سيكون المدرب الجديد للمنتخب السعودي، وذلك في مداخلة تلفزيونية مع "قناة العربية".
وذكر جيانلوكا دي مارزيو أن المدرب السابق للمنتخب الإيطالي سيصل إلى المملكة في الأيام القليلة القادمة لتوقيع عقد تدريبه للأخضر السعودي .
وأفاد الصحفي المتخصص بسوق انتقالات اللاعبين والمدربين أن قيمة الصفقة ستكلف الاتحاد السعودي ما بين 18إلى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.
ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا” الإيطالية فسوف يتولى مانشيني تدريب المنتخب السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2026، على أن تكون أولى مهامه الكبرى بطولة كأس أمم آسيا 2023.