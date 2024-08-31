حتى منتصف عام 2026.. الإيطالي " لويجي دي بياجو" مدربًا للأخضر تحت 21

وقّع الاتحادُ السعودي لكرة القدم عقدًا مع المدرب الإيطالي "لويجي دي بياجو" ليتولّى بموجبه تدريب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، حتى منتصف عام 2026.
وسبق للإيطالي "دي بياجو" الذي يحمل رخصة التدريب "PRO"، العمل مدربًا لمنتخب إيطاليا تحت 20 عامًا، وكذلك منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا.
في حين شارك "لويجي دي بياجو" مع منتخب بلاده إيطاليا كلاعب في 31 مباراة دولية، كما مثّل ناديَيْ روما وإنتر ميلان الإيطاليين، وكذلك أندية لاتسيو ومونزا وبريشيا وأسكولي الإيطالية.
ومن المقرَّر أن يقيم أخضر تحت 21 عامًا معسكرًا إعداديًّا خلال فترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر في مدينة أبها؛ تحضيرًا للمشاركة في عدد من البطولات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.