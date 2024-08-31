حتى منتصف عام 2026.. الإيطالي " لويجي دي بياجو" مدربًا للأخضر تحت 21

ومن المقرَّر أن يقيم أخضر تحت 21 عامًا معسكرًا إعداديًّا خلال فترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر في مدينة أبها؛ تحضيرًا للمشاركة في عدد من البطولات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.