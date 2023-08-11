سباقات الطائف.."المزرج" أوّل أبطال كأس "الهدّا" و"يزداد هيبة" يفوز بسباق وزارة النقل

وبلغ مجموع جوائز الحفل، الذي انطلق على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية عند تمام الساعة الـ4 من مساء اليوم، 750 ألف ريال، بينها 150 ألفاً لشوط كأس الهدّا ومثلها لشوط كأس وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ما جعلهما الأغلى على مدار اليوم السباقيّ، الذي تألّف من تسعة أشواط متنوّعة التصنيفات والدرجات والأعمار.