إصابات جديدة تضرب فريق الاتحاد

وأعلن نادي الاتحاد، يوم الجمعة، عن التقرير الطبي للثلاثي المصاب؛ حيث كشف أن المهاجم المغربي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، والمدافع أحمد حجازي من التواء في المفصل الداخلي للركبة، في حين يعاني زكريا هوساوي من إصابة بالعضلة الألوبة اليسرى تعرض لها أثناء المباراة الأخيرة للفريق أمام الهلال ببطولة كأس الملك.