إصابات جديدة تضرب فريق الاتحاد

ضربت الإصابات مجددًا فريق اتحاد جدة، وذلك قبل مواجهته المنتظرة الليلة أمام فريق أبها ضمن الجولة 30 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وانضمّ الثلاثي "المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمدافع المصري أحمد حجازي، والشاب زكريا هوساوي"؛ إلى قائمة المصابين في الفريق الكروي الأول، ليرتفع عدد الإصابات إلى تسعة لاعبين.
وأعلن نادي الاتحاد، يوم الجمعة، عن التقرير الطبي للثلاثي المصاب؛ حيث كشف أن المهاجم المغربي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، والمدافع أحمد حجازي من التواء في المفصل الداخلي للركبة، في حين يعاني زكريا هوساوي من إصابة بالعضلة الألوبة اليسرى تعرض لها أثناء المباراة الأخيرة للفريق أمام الهلال ببطولة كأس الملك.
وكان النادي أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن التقرير الطبي للاعبين: كريم بن زيما، وفابينيو، وفليبي لويز، وعمر هوساوي، وحامد الغامدي، ومدالله العليان.
ويواجه الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، نظيره فريق أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.