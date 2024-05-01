الأهلي يدخل في منافسة مع فلومينينسي البرازيلي للتعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي

دخل مسؤولو النادي الأهلي في المنافسة للتعاقد مع البرازيلي " تياغو سيلفا"، مدافع تشيلسي الانجليزي، بالموسم المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Bolavip" فإن النادي الأهلي دخل في منافسة مع فلومينينسي البرازيلي، حيث يمكن للفريق العربي أن يقدم راتباً مغرياً لكسب خدمات اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن الأهلي أجرى اتصالاته مع اللاعب البرازيلي ،ومن المقرر أن يبدأ الطرفان المفاوضات في أقرب وقت.
ويرتبط المدافع البرازيلي البالغ من العمر 39 عاماً بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2024، الذي انضم إليه في أغسطس 2021، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتبلغ القيمة السوقية له نحو 2 مليون يورو. وسبق للاعب البرازيلي اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ميلان، فلومينينسي، دينامو موسكو (إعارة)، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2008.